PixelJunk Monsters 2: Verschiebung der Switch-Version

In Europa wird sich die Veröffentlichung der Nintendo-Switch-Version von PixelJunk Monsters 2 um einige Tage verzögern. Bisher war der 25. Mai als Datum festgelegt, nun wird die Fassung am 30. Mai erscheinen. Von der Verschiebung sind nicht die Versionen für PlayStation 4 und PCs betroffen. Auch die nordamerikanische Nintendo-Switch-Version soll am 25. Mai veröffentlicht werden.

Eine Demo für Nintendo Switch wird ebenfalls am heutigen Tag in Nordamerika verfügbar sein. Bisher war eine Testversion nur für PlayStation 4 und für PCs erhältlich. Zum Schluss vermeldet der Publisher Spike Chunsoft eine weltweite Verzögerung der Erweiterungen für Nintendo Switch, die im Season-Pass enthalten sind. Von der Verzögerung ist ebenfalls die „Digital Deluxe Edition“ für die genannte Plattform betroffen.

Helft die Geister zu vertreiben

In PixelJunk Monsters 2 hilft der Spieler Tikiman, dem Waldgeist, mysteriöse Monster aus seinem Wald zu vertreiben und den Fortbestand des Chibi-Stammes zu sichern. In Tower-Defense-Manier ist auch hier die Aufgabe, Türme möglichst strategisch anzuordnen und aufzuwerten, sodass die Widersacher eure Basis nicht erreichen. Das Tower-Defense-Spiel besitzt einen lokalen Modus und kann auch online gegen andere Spieler gespielt werden. Eine Demo für PlayStation 4, Nintendo Switch und für PCs ist bereits verfügbar.

