Shinichi Kameoka enthüllt bald sein neues Konsolenspiel

Während der Bitsummit in Kyoto hat Shinichi Kameoka bei einem Panel ein wenig über seine Pläne gesprochen. Kameoka dürfte vielen ein Begriff sein für seine Mitarbeit an der Mana-Reihe, welcher er ihren typischen Grafikstil verpasst hat. Nach seinem Abgang bei Nintendo gründete er mit Brownies sein eigenes Studio, welches mit Egglia: Legend of the Redcap (Artikelbild) bereits weltweit ein Smartphone-Spiel veröffentlicht hat.

Als Kopf des Nintendo-Studios Brownie Brown war Shinichi Kameoka auf Nintendo-Konsolen beschränkt, mit seinem neuen Studio ist das aber natürlich anders. Diese neue Freiheit habe er zuerst für ein Smartphone-Spiel nutzen wollen, aber viele Leute bei Brownies seien sehr daran interessiert gewesen, wieder etwas für Konsolen zu entwickeln, ihn selber eingeschlossen. Weiter erklärte Kameoka, dass er diesbezüglich bereits im Sommer eine Ankündigung machen wolle.

Was sind eure Erwartungen an das Konsolenspiel von Shinichi Kameoka?

via DualShockers