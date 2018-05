SaGa: Scarlet Grace mit neuen Screenshots und Details

Square Enix hat in einem Video-Interview zur Entwicklung von SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou die Performance der verschiedenen Versionen präsentiert. Obendrein wurden auch noch die neuen Orte in den Städten mit mehr Details gefüttert. Wir hatten kürzlich darüber berichtet. Die Konsolen-Versionen für PlayStation 4 und Nintendo Switch sollen beide mit einer Auflösung von 1080p und einer Bildwiederholrate von 60fps laufen. PlayStation 4 Pro bringt die Auflösung auf 4k und der Handheld-Modus von Nintendo Switch wird auf 720p herunterskaliert. Alle Versionen werden Controller-Unterstützung bieten.

Die neuen Orte in den Städten

Trade-in-Shop : Hier lassen sich Gegenstände eintauschen. Das Sortiment soll sich für jeden Ort unterscheiden.

: Hier lassen sich Gegenstände eintauschen. Das Sortiment soll sich für jeden Ort unterscheiden. Agentur: Über die Agentur lassen sich nicht in der Party befindliche Charaktere auf Missionen schicken. Diese kehren dann nach einer Zeit mit verschiedenen Belohnungen zurück, können aber währenddessen nicht für Kämpfe ausgewählt werden.

Über die Agentur lassen sich nicht in der Party befindliche Charaktere auf Missionen schicken. Diese kehren dann nach einer Zeit mit verschiedenen Belohnungen zurück, können aber währenddessen nicht für Kämpfe ausgewählt werden. Plaza: Auf dem Plaza lassen sich verschiedene Leute treffen. Der Poet erzählt zum Beispiel über verschiedene Legenden und Gepflogenheiten der jeweiligen Region. In einer Theateraufführung erfährt man über die Mythen der Welt und ein Waffenverrückter möchte sich gern verschiedene Waffen genauer anschauen. Die ein oder andere Belohnung wird hier wohl ebenfalls abspringen.

SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou soll für PlayStation 4, Nintendo Switch, PCs und mobile Geräte in Japan am 2. August erscheinen. Eine englische Version ist auch bereits in der Planung. Saga: Scarlet Grace ist in Japan auch bereits für PlayStation Vita erhältlich.

via Gematsu