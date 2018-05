Shadows of Adam erscheint für Nintendo Switch

By

Wie die Firmen Circle Entertainment und Something Classic Games verkündeten, wird das von klassischen JRPGs inspirierte Videospiel Shadows of Adam in Zukunft auch für Nintendo Switch erscheinen.

Vor langer Zeit hat sich in der Welt eine Katastrophe ereignet und nun deutet sich an, dass sich dies wiederholen könnte. Die Hauptfiguren Kellan und Asrael stammen aus einem Dorf namens Adam, das sie jedoch verlassen müssen. Asrael hat nämlich die als unheilvoll angesehene Kraft der Magie erlangt hat. Und Kellan will nach seinem Vater suchen, von dem er nicht weiß, ob er ihn liebt oder hasst.

Shadows of Adam bietet ein rundenbasiertes Kampfsystem

Das rundenbasierte Kampfsystem nutzt eine interessante Mechanik: Fähigkeiten kosten AP und jeder Charakter hat stets ein Maximum von 100 AP. Diese AP füllen sich zwar in jeder Runde etwas auf, aber trotzdem wird man klug haushalten müssen und kann nicht jede Runde die stärksten Angriffe verwenden. Neben den modern erstellten Grafiken, die deutlich von der Zeit der SNES-Ära inspiriert sind, erwartet euch ein einzigartiger Soundtrack. Der Soundtrack besteht aus 44 Stücken, komponiert von Tyler Mire.

Zu dieser Nachricht wurde kein Datum für die Veröffentlichung der Nintendo-Switch-Version genannt. Das folgende Video zeigt euch den Launchtrailer der PC-Fassung, welche wir bereits getestet haben.

via Gematsu