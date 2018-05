A Long Way Down für PCs und Switch angekündigt

Der französische Entwickler Seenapsis hat A Long Way Down für PCs und Nintendo Switch angekündigt. Einen ersten Blick auf das Roguelite-Kartenspiel mit RPG-Elementen kann mit dem ersten Teaser-Trailer werfen. Im Spiel soll sich alles um das Erforschen von Dungeons und das Spielen von richtigen Karten drehen.

In A Long Way Down stellen Spieler eine Gruppe aus Abenteurern zusammen und nutzen ihre Spielkarten um zu kämpfen, überleben und sich einen Weg durch die dunklen Gänge eines Labyrinths voller Monster zu kämpfen. Am Ende haben sie sich einem bösartigen Mastermind zu stellen, das hinter all dem steckt. Egal ob Held oder Schurke – all deine Entscheidungen wirken sich auf den finalen Showdown aus.

A Long Way Down soll ein Mix aus rundenbasiertem Sammelkartenspiel und Roguelite-RPG werden. Inspiriert ist es von Indie-Hits wie Darkest Dungeon, Slay the Spire und Hand of Fate. Entwickler Seenapsis bezeichnet sich nach eigenen Aussagen übrigens als „Befürworter von starken menschlichen Werten in qualitativ hochwertigen Spielen, die der Gemeinschaft dienen“.