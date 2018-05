Nintendo Labo mit gutem Start in Japan

By

Die japanische Marktforschungsinstitution Media Create hat vor einige Tagen die wöchentlichen Analysen zu den Verkaufszahlen des japanischen Videospielmarktes veröffentlicht. Hier gab es ein paar interessante Informationen bezüglich Nintendos neuer Pappinnovation Nintendo Labo.

Die Lern- und Spielaccessoires für Nintendo Switch hatten einen recht guten Start in der letzten Woche. Das Nintendo Labo „Multi-Set“ belegte Platz 1 der aktuellen Charts mit rund 90.000 verkauften Einheiten und das „Robo-Set“ kam mit fast 29.000 Einheiten auf Platz 3. Dazwischen landete God of War, das Nintendo Labo also hinter sich ließ.

Nintendo kann mit gut über 100.000 verkauften Einheiten wohl durchaus zufrieden sein, doch interessant ist, dass man laut Media Create nur 30% Durchverkaufsrate erreichen konnte. Nur ein Drittel der Erstauslieferung wurde also an die Endkunden weiterverkauft. Ob Nintendo mit mehr Verkäufen gerechnet hat oder eventuellen Lieferengpässen vorsorgen wollte, bleibt Spekulation.

Die Golden Week, eine Woche mit recht vielen schulfreien Feiertagen, kann allerdings auch einen großen Faktor spielen, gerade wenn nun Kinder nicht mit Lernen beschäftigt sind. Ob die Verkaufszahlen signifikant ansteigen werden, wenn die Kinder zur Golden Week und in den Sommerferien frei haben, wird sich also noch zeigen.

Auffällig war zudem noch, dass die Konsolenverkäufe von Nintendo Switch sogar leicht zurückgingen. Nintendo Labo scheint also bisher noch kein Systemseller zu sein, da nur bisherige Besitzer einer Nintendo Switch zu Labo gegriffen haben. Nintendo Labo ist auch seit letzter Woche in Europa erhältlich. Wir sind gespannt, wie sich Nintendo Labo außerhalb Japans schlagen wird.

