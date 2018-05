MangaGamer veröffentlicht Visual Novels über GOG

Ab sofort findet ihr im Angebot der Vertriebsplattform GOG Visual Novels des Publishers MangaGamer. Laut John Pickett (PR-Leiter MangaGamer) hätte diese Gelegenheit nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Schon vorher hatte MangaGamer die jüngsten Ereignisse mit der Plattform GOG besprochen, Visual Novels als Genre in das Angebot aufzunehmen. Da Valve aktuell die Lebensgrundlage der Visual-Novel-Entwickler bedroht, ist es für den Publisher eine große Erleichterung, dass GOG sich für diese Spiele öffnet.

MangaGamer bereitet neun weitere Titel vor

Zum Start dieser neuen Partnerschaft wurden die Visual Novels eden* und fünf Kapitel der Serie Higurashi When They Cry nicht nur neu in das Programm aufgenommen, sondern werden direkt rabattiert angeboten. Dazu arbeiten die Firmen an der Veröffentlichung von neun weiteren Titeln, zu denen Kindred Spirits on the Roof und A Kiss for Petals ~Maidens of Michael~ gehören. Ersteres wurden vor wenigen Tagen von Valve und Steam angezählt. Trotz wiederholter Kontaktversuche seitens MangaGamer gab es hier noch keine zufriedenstellende Klärung.

Dadurch hätte Steam bewiesen, dass die Plattform unzuverlässig für kleine und unabhängige Entwickler sei, so John Pickett. Daher ist der Publisher sehr dankbar, dass der nächstgrößere Händler auf dem PC-Markt das Genre nun mit offenen Armen empfängt. Auf lange Sicht hofft der PR-Leiter, dass man den kompletten Katalog, der sich auf Steam befindet, auf GOG übertragen kann. Zudem hofft man, dass auch andere Entwickler diesen Wechsel unternehmen werden, damit Fans überall diese großartigen Spiele genießen können.

Neben MangaGamer hat auch Sekai Project diesen Schritt gewagt, Visual Novels über GOG anzubieten.

via Pressemeldung