Nintendo spricht über die Zusammenarbeit mit Cygames

Nintendo veröffentlichte ein Transkript der Pressefragen nach der Jahresabschlusskonferenz am 31. März. Hier ging es in vielen Fragen auch um Nintendos Präsenz auf dem Mobile-Markt. Nach der Ankündigung von Dragalia Lost, welches mit Mobile-Entwickler Cygames entsteht, äußerten sich der alte und der neue Präsident von Nintendo über die Zusammenarbeit mit Cygames.

Zunächst legte Tatsumi Kimishima dar, dass man trotz der neuen Zusammenarbeit mit Cygames mit den bisherigen Projekten, die mit DeNA entstanden, sehr zufrieden sei. Diese Kooperation soll weiterhin bestehen bleiben. Bisherige Spiele für mobile Geräte wie Super Mario Run oder Fire Emblem Heroes sind jeweils in Zusammenarbeit mit DeNA entstanden. Allerdings endete dort nicht die Unterstützung. DeNA steht als fester Partner Nintendo auch bei technischen Umsetzungsmöglichkeiten des Nintendo-Account-Systems und ähnlichen Dingen zur Seite. Die Geschäftsallianz zwischen Nintendo und DeNA besteht daher schon seit drei Jahren und soll auch zukünftig fortgeführt werden.

Dragalia Lost und die letztendliche Zusammenarbeit mit Cygames ist etwas ganz anderes. Nintendo plant, sich weiter auf dem Mobile-Markt auszubreiten und Hilfe von festen Größen auf diesem Markt sind demnach unabdingbar. Nintendo war interessiert an dem Projekt und wollte direkt bei der Entwicklung involviert sein, so arrangierte man sich und erwarb zudem 5% der Aktien von Cygames.

Cygames ist mittlerweile einer der Big-Player auf dem mobilen Markt in Japan. Gerade der Erfolgshit Granblue Fantasy hat der Firma zu besonderer Bekanntheit verholfen. Derzeit versucht sich Cygames auch auf dem Konsolenmarkt und ging Partnerschaften für Projekte wie Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS mit Konami oder mit Platinum Games für die Konsolenversion zu Granblue Fantasy ein.

Kimishima stellte noch einmal klar, dass an dem ursprünglichen Plan, Nintendo-IPs auf mobile Geräte zu bringen, nichts geändert wurde. Man wolle aber die mobile Sparte weiter ausbauen und als weitere Säule der Einnahmen etablieren. Je nach Projekt könne er sich sogar weitere Kooperationen mit anderen Firmen vorstellen. Wir sind also gespannt, wie sich Nintendo in Zukunft auf dem mobilen Markt schlagen wird.

via Dualshockers