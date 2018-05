Trails of Cold Steel IV: Septian Church und neue Bilder

Falcom hat weitere Informationen und Screenshots zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ veröffentlicht. Diesmal gab es Neuigkeiten zur Septian Church und einigen Charakteren. Hier nun die obligatorische Spoilerwarnung, falls man die Vorgängerteile noch nachholen möchte.

Nun zu den Details:

Charaktere

Laura S. Arseid (Stimme: Mariya Ise)

Laura kehrt als ehemalige Klassenkameradin der Class VII zurück, um Rean und den anderen zu helfen. Als das Kampfschiff der Arseids explodiert, muss Laura einen harten Schicksalsschlag hinnehmen.

Jusis Albarea (Stimme: Shinnosuke Tachibana)

Als Kopf der Albarea-Familie bekam er politischen Einfluss im Imperium. Als das Desaster in der Hauptstadt ausbricht, kommt eine erschreckende Wahrheit über seine Blutsverwandtschaft mit seinem Bruder ans Tageslicht. Menschen, die er als Familie betrachtete, wandten sich von ihm ab.

Gaius Worzel (Stimme: Yoshimasa Hosoya)

Gaius schloss sich damals den Gralsrittern der Septian Church an. Bei seiner Rückkehr ins Imperium kooperierte er mit Rean und den anderen. Trotz seines kraftvollen Stigmas „Soaring Phoenix“ war er nicht in der Lage, Unheil vom Imperium abzuwenden.

Thomas Lysander (Stimme: Kouhei Matsumoto)

Als hohes Mitglied der Gralsritter verbarg sich Thomas Lysander immer abseits des Geschehens. Seine Studien der Black Records und die Suche nach dem Hexen Clan sollten ein Unheil vom Imperium abwenden, doch letztendlich sah er sich Kanzler Osborne, den Gnomes und der Ouroboros-Gesellschaft hilflos entgegen.

Rufus Albarea (Stimme: Daisuke Hirakawa)

Anführer der Ironbloods, die dem Kanzler unterstellt sind. Als das Unheil über die Hauptstadt hereinbricht, offenbart er seine wahre Herkunft und ein bisher unbekanntes Verwandtschaftsverhältnis. Rufus steht der alten und neuen Class VII entgegen.

Die Septian Church

Die Septian Church vertritt den Aidios-Glauben und ist die am meisten wachsende Kirche des Kontinents. Der Glaube soll direkt nach dem großen Kollaps der alten Zemuria-Zivilisation aufgekommen sein und von dort an die Menschen aus dem Chaos geführt haben.

Obwohl ihr Einfluss nach der Orbal-Revolution zurückging, ist sie noch ein wichtiger Bestandteil der Menschen und auf den Gebieten der Medizin.

Die Gralsritter

Die Gralsritter sind die Privatritter der Septian Church und mit der Aufgabe betraut sogenannte Artefakte in die Hände der Kirche zu bringen. Nicht viele wissen über ihre Machenschaften, da sie größtenteils verdeckt agieren.

Die Ritter spalten sich in 12 Dominions mit individuellen Stärken und Stigmata, mit mehreren Rittern und Knappen, die diese unterstützen. Das derzeitige Oberhaupt der Gralsritter ist Ein Selnate des ersten Dominion mit dem Stigma „Carnelia“.

Die Black Records

Die Black Records sind äußerst seltene Artefakte, die bestimmte Ereignisse der Vergangenheit und Zukunft in Buchform festgehalten haben. In den Black Records wurden einige Geschehnisse in und um das Imperium bereits richtig gedeutet und die Septian Church versucht mit Hilfe der Bücher, die Zukunft der Imperiums vorherzusagen.

Obwohl das Desaster bereits in den Black Records prophezeit wurde, ist die weitere Zukunft des Imperiums noch nicht gedeutet. Die ursprünglichen Black Records sind allerdings in der Hand des Imperiums und nur Mitgliedern der Thronfolge ist es erlaubt, den Inhalt zu erfahren.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ ist für einen Release im Herbst in Japan vorgesehen. Unten nun die neuen Screenshots.

via Gematsu