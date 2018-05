Neues Gameplay-Video zu Beyond Good and Evil 2

Es war für viele Fans von Beyond Good and Evil eine große Überraschung und vor allem Freude, als Ubisoft endlich einen Nachfolger zu dem Kult-Klassiker ankündigte. Seit der Enthüllung zur E3 im vergangenen Jahr ist es jedoch wieder recht still um den Titel geworden, auch wenn ab und an kleinere Informationen ans Tageslicht kommen.

In einem kurzfristig angekündigten Livestream präsentierten die Entwickler nun neues Gameplay, welches Pre-Alpha-Material von Beyond Good and Evil 2 zeigt. Darin wird gezeigt, wie man in der Welt im Spiel navigieren kann und vor allem, wie die Reise vereinfacht wird, wenn man mit mehreren Spielern unterwegs ist. Außerdem kündigte Creative Director Michel Ancel einige Überraschungen für die kommende Electronic Entertainment Expo im Juni an.

Für welche Plattformen Beyond Good and Evil 2 erscheinen wird, ist weiterhin noch nicht offiziell. Auch ein mögliches Releasedatum ist bisher nicht bekannt.

via Gematsu