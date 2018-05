Mary Skelter 2: Neuer Trailer zeigt Charaktere und Jobs

By

Compile Heart hat einige neue Details zum Dungeon-Crawler Mary Skelter 2 veröffentlicht. Die sogenannte Murder Hunt wird zurückkehren, welche bereits fester Bestandteil im Vorgänger Mary Skelter: Nightmares war, und der neu veröffentlichte Trailer fokussiert sich auf die Charaktere und ihre Jobs. Zudem werden am Ende des Videos die Inhalte der bereits zuvor präsentierten Sammleredition und der Vorbestellerbonus gezeigt.

Murder Hunt

Während des Erkundes, aber auch wenn sich Jails Stimmung verschlechtert, können Nightmares wie aus dem Nichts, neben oder hinter dem Spieler, auftauchen. Selbst beim Öffnen des Menüs kann eine solch unangenehme Überraschung auftreten.

Außerdem halten sich furchteinflößende Nightmares in der Kerkergegend auf, die vom Spieler erkundet wird. Vorsicht sollte geboten werden, wenn die Umgebung sich in weiße Dunkelheit (Nighmare-Bereich) hüllt, denn dann steht eine Begegnung mit einem Nightmare kurz bevor.

Wer das Pech hat in einen solchen Bereich zu geraten, muss schnell die Beine in die Hand nehmen, denn nach Beginn einer sogenannten Murder Hunt verfolgt ein Nightmare den Spieler gnadenlos – in Echtzeit! Da es sich hierbei um unbezwingbare Wesen handelt, die wieder zum Leben erwachen, egal wie oft man sie bekämpft, ist Wegrennen die einzige Möglichkeit dem Horror zu entkommen. Erst wenn man außerhalb der weißen Dunkelheit gelangt, endet die Murder Hunt.

Ein Nightmare-Bereich schränkt die Sichtverhältnisse sehr ein und erschwert so die Flucht. Zum Glück lassen sich Wege mit Blutspritzern von Gegnern aufhellen.

In Japan soll Mary Skelter 2 am 28. Juni 2018 für PlayStation 4 erscheinen. Wer vorherige Details zu Mary Skelter 2 verpasst hat, kann einen Blick in unser Artikelarchiv zum Spiel werfen.

Charakter- & Job-Trailer:

via Gematsu