Neue Charaktere für The Caligula Effect: Overdose

FuRyu hat die offizielle Webseite zu The Caligula Effect: Overdose mit ein paar neuen Informationen gefüttert. Unter dem „Others“-Reiter werden zwei neue Charaktere vorgestellt. Das Spielsystem hat ebenfalls neue Informationen spendiert bekommen. In The Caligula Effect: Overdose ist es möglich, so gut wie jeden Schüler in Mobius zu der Kampfgruppe hinzuzufügen, sofern man das Verhältnis zu jenen verbessert.

Über 500 Schüler sollen sich im Mobius tummeln und alle haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, die schon vorher einsehbar sind. Dies ermöglicht genug Spielraum, die richtige Truppe für den Kampf zusammenstellen zu können. Um die Beziehung zu den Schülern zu verbessern, gilt es sich deren Nöten und Wünschen zu widmen. Über die „Causality Link“-Übersicht sieht man dann die jeweiligen Events in den Klassen und deren Zusammenhänge.

Neu im Mobius sind Himari Minamide, ein totes Ex-Untergrund-Idol, und Kouki Tadokoro (gesprochen von Tomokazu Sugita), ein religiöser Fanatiker und leidenschaftlicher Egoist. Die Artworks zu den beiden Neulingen befinden sich unten.

The Caligula Effect: Overdose ist eine upgedatete Version des JRPGs The Caligula Effect, welches vor einiger Zeit für PlayStation Vita erschien. Die Version für PlayStation 4 wird bessere Grafik, zusätzliche Szenarios, mehrere Enden und neue Gruppenmitglieder haben. Neben dem vormals ausschließlich männlichen Protagonist gesellt sich nun auch eine weibliche Version hinzu, die von Miyuki Sawashiro gesprochen wird. Wählt man die weibliche Variante, so sollen sich einige Reaktionen und Geschehnisse im Spiel ändern.

The Caligula Effect: Overdose wird in Japan am 17. Mai für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu