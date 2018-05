Mega Man X und Mega Man 2 mit Retro-Revival

Capcom und iam8bit veröffentlichen zwei der beliebtesten Mega-Man-Titel neu. Dies jedoch nicht digital oder für aktuelle Konsolen, sondern in ihrer Urform, der Cartridge. Mega Man X wird demnach für das US-SNES erscheinen und Mega Man 2 für die amerikanische Version des NES. Beide Spiele sind auf 8.500 Einheiten begrenzt und können für 100 Dollar vorbestellt werden.

Sowohl die SNES- als auch die NES-Cartridge kommen in zwei verschiedenen Farbvarianten. Jeweils 7.500 Einheiten werden dabei in „Opaque White“ oder „Opaque Light Blue“ bei Mega Man 2 und weitere 1.000 in „Glow-in-the-Dark Blue“ ausgeliefert. Die Spiele kommen in den typischen Pappschachteln, allerdings sind diese aufklappbar und enthalten ein entsprechendes Artwork zum Spiel. Die Anleitungen beider Mega-Man-Titel werden jeweils ein Vorwort von YouTuber Jirard „The Completionist“ Khalil und für Mega Man 2 von Salvatore Pane erhalten. Eine kleine Retro-Überraschung soll ebenfalls mitgeliefert werden.

Bei dem Preis richten sich die beiden Wiederveröffentlichungen zwar nur an Sammler, doch gerade Mega Man X ist nur noch für weitaus mehr Geld im Original erhältlich. Die Mega-Man-Cartridge-Collection-Spiele sollen ab September verschifft werden. Habt ihr persönlich auch Interesse an solchen Neuveröffentlichungen?

via Eurogamer