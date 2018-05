Milanoir erscheint am 31. Mai für Konsolen und PCs

By

Good Shepherd und Indie-Entwickler Italo Games haben den Veröffentlichungstermin von Milanoir bekanntgegeben. Die Action-Hommage an italienische Meisterwerke der 70er-Jahre wird am 31. Mai 2018 erscheinen. Neben den bereits angekündigten Plattformen Nintendo Switch und PCs auch für PlayStation 4 und Xbox One.

Milanoir ist von den italienischen Meister-Krimis der 1970er-Jahre inspiriert. Die Geschichte des Spiels ist voller Gier, Verrat und Rache, beeinflusst von italienischen Klassikern wie Caliber 9 und Almost Human. Es gibt eine Pixel-Art-Optik und einen „funky Soundtrack“ im Stil der 70er-Jahre. Milanoir bietet außerdem einen Koop-Modus für zwei Spieler für die Kampagne, der im Hinblick auf Nintendo Switch entwickelt wurde und in dem jeder Spieler je einen Joy-Con nutzt.