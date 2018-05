Konami kündigt Pro Evolution Soccer 2019 an

Der ewige Kampf zwischen FIFA und Pro Evolution Soccer geht am 30. August in die nächste Runde. Dann erscheint PES 2019, das Konami nun offiziell vorgestellt hat. Der Ankündigung voraus ging in den letzten Wochen bereits die Kunde, dass PES und Konami die UEFA-Lizenzen verlieren werden. PES 2019 muss also ohne UEFA-Cup und Champions League auskommen. Keine gute Sache für das Spiel, das lizenztechnisch FIFA hinterherlechzt.

Da mutet es fast schon etwas seltsam an, dass Konami die Ankündigung mit „einer großen Menge neuer Lizenzen“ beginnt. Das ist wahr, gilt aber nur für Stadien, Klub-Partnerschaften, neue Legenden und hierzulande vermutlich eher unpopuläre Ligen. Außerdem hat man Barcelona-Star Philippe Coutinho gewonnen, der eine tragende Rolle für die Marke einnehmen wird.

Das realistische Gameplay der Spielreihe geht in diesem Jahr noch einen Schritt weiter und präsentiert einzigartige Spielstile der berühmtesten Spieler der Welt. PES 2019 bringt die Individualität der besten Fußballer auf die nächste Ebene – erreicht wird das durch ein erweitertes Portfolio neuer Fähigkeiten, die dem Spieler die Möglichkeit geben, magische Momente auf den Rasen der Stadien zu zaubern.

Die neu in das Spiel eingeführte Ermüdung soll sich auf die Leistungen und das Verhalten der Spieler auswirken. Es gibt neue Schussmechaniken, eine verbesserte Ballphysik und neue Spielerfähigkeiten. Selbst an der Physikberechnung des Tornetzes wurde gefeilt und es gibt mehr Jubelmöglichkeiten.

Der myClub-Spielmodus erlebt die bis heute größte Überarbeitung: Das brandneue Designsystem für Spielerkarten liefert eine Reihe revolutionärer Veränderungen in der Art und Weise, wie Spieler ihre Teams zusammenstellen werden. Des Weiteren wurden noch „High Performance“-Spieler, legendäre Fußballer und „Spieler der Woche“ hinzugefügt, die temporär verbesserte Spielerwerte haben, basierend auf Leistungen im echten Fußballgeschehen.

PES 2019 erscheint am 30. August für PS4, Xbox One und PCs. Der erste Trailer: