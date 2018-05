Japanische Verkaufscharts: 30. April bis 6. Mai 2018

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts bringen einen neuen Spitzenreiter hervor. Donkey Kong Country: Tropical Freeze schiebt sich mit 88.000 verkauften Einheiten an die Spitze. Beeindruckend ist der Vergleich mit dem Launch des Wii-U-Originals, das sich einst in der ersten Verkaufswoche nur 35.000 Mal verkaufen konnte. Mit 88.000 Einheiten ist die Switch-Version sogar schon in der Nähe der Lifetime-Sales des Originals, die bei etwa 130.000 Einheiten in Japan liegen.

01./00. [NSW] Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Nintendo) (¥5.980) – 88.421 / NEW

02./01. [PS4] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 (Konami) (¥7.980) – 39.430 / 164.260 (-68%)

03./04. [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit (Nintendo) (¥6.980) – 32.244 / 148.568 (+24%)

04./06. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) – 31.377 / 482.816 (+75%)

05./05. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 29.850 / 2.297.437 (+60%)

06./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 23.983 / 1.521.818 (+82%)

07./03. [PS4] God of War (Sony) {2018.04.20} (¥6.900) – 16.497 / 92.105 (-44%)

08./02. [PSV] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 (Konami) (¥6.980) – 15.867 / 74.303 (-73%)

09./11. [NSW] The Snack World: TreJarers Gold (Level 5) {2018.04.12} (¥5.980) – 12.654 / 74.638 (+21%)

10./14. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 11.873 / 1.716.639 (+64%)

11./13. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 11.151 / 980.427 (+42%)

12./17. [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 02: Robot Kit (Nintendo) (¥7.980) – 6.694 / 41.003 (+18%)

13./23. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond (Pokémon Co.) (¥4.980) – 6.506 / 1.628.863

14./29. [NSW] 1-2-Switch (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) – 5.551 / 441.682

15./19. [PS4] Far Cry 5 (Ubisoft) {2018.03.29} (¥8.400) – 4.400 / 131.788 (-1%)

16./31. [NSW] Arms (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) – 4.366 / 403.404

17./34. [NSW] Pokken Tournament DX (Pokémon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) – 4.264 / 259.693

18./18. [PS4] Bravo Team |PlayStation VR| (Sony) {2018.04.26} (¥4.900) – 4.240 / 9.220 (-15%)

19./09. [NSW] SD Gundam G Generation: Genesis (Bamco) {2018.04.26} – 4.192 / 16.168 (-65%)

20./33. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) (¥2.700) – 3.991 / 405.306

Die Hardware-Verkaufscharts:

NSW – 53.113 (38.752)

PS4 – 34.994 (35.009)

3DS – 10.785 (7.733)

PSV – 5.502 (4.562)

XB1 – 188 (179)

via ResetEra