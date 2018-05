Phil Spencer: Japanische Games auf der Xbox-E3-Bühne

Phil Spencer äußerte sich kürzlich zu einigen Anregungen von Fans bezüglich japanischer Spiele auf Twitter. Der Kopf der Xbox-Marke bei Microsoft ging vor allem auf die mögliche Präsenz einiger JRPGs und japanischer Produktionen bei der kommenden E3 ein. Zwar hielt er sich kurz und auch ziemlich vage, doch vielleicht können sich Xbox-Besitzer bald wieder über mehr Titel aus Japan freuen.

Auf die Frage, ob man wieder JRPGs auf der Xbox-Pressekonferenz der E3 sehen wird, antwortete Spencer, dass es für ihn wichtig sei, wieder japanische Produktionen zu unterstützen und exklusiv auf der Bühne zu zeigen. Derzeit stünden die Zeichen auf ja, doch das könne sich auch noch kurzfristig ändern, so Spencer. Letztes Jahr hatte man zum Beispiel Bandai Namcos Code Vein auf der Bühne präsentiert.

Segas Yakuza-Reihe erfreut sich derzeit im Westen einer großen Anhängerschaft, also fragten Fans auch hier nach möglichen Veröffentlichungen für die Microsoft-Konsole. Spencer antwortete, dass Sega eine Vielzahl an guten Franchises hätte, die man auch gerne auf Xbox One sehen wolle. Nichts Genaues demnach, aber im Westen sind Multiplattform-Titel ja auch keine Besonderheit in der Hinsicht.

In diesem Zusammenhang sprach man Phil Spencer auch direkt auf mögliche Exklusivtitel japanischer Hersteller an und hier gab es lediglich ein kurzes „Ja“. Mit Scalebound hatte Microsofts letztes Exklusivprojekt mit Platinum Games leider keinen so glimpflichen Ausgang gehabt, also hoffen wir einmal, dass es bei einem möglichen neuen Projekt besser laufen wird.

Allgemein sprach Spencer noch über die Pläne nach der E3, derzeit arbeite man an etwas, das sich vom Ablauf der letzten Jahre stark unterscheide. Er denkt, dass sich Fans durchaus darüber freuen könnten, falls die Pläne wirklich so umgesetzt würden. Wir sind gespannt, was er damit meinen könnte.

via Dualshockers