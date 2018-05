Mary Skelter 2: Details zu Itsuki, Kaede und Takumi

Compile Heart hat der offiziellen japanischen Webseite zu Mary Skelter 2 ein Update spendiert und dabei die neuen Charaktere Itsuki, Kaede und Takumi vorgestellt.

Itsuki (gesprochen von Daiki Abe)

Tsuu und ihre Gruppe treffen in einer Höhle auf diesen jungen Mann. Er ist gelassen und intelligent, weswegen er bei Problemen oft eine Lösung finden kann. Auf der anderen Seite ist er jedoch unsportlich. Man trifft in für gewöhnlich im Labor des Hamelin Liberated Districts und er erforscht dort die Blood Maidens und Jail. Kaede ist seine Kindheitsfreundin und behandelt ihn wie ein Kind.

Kaede (gesprochen von Makiko Miura)

Tsuu und ihre Gruppe treffen in einer Höhle auf diese Frau. Sie verhält sich wie eine ältere Schwester, weiß genau, was sie will und startet schnell einen Kampf. Sie unterstützt aus dem Verborgenen die Blood Maidens. Sie ist für gewöhnlich im Laden des Hamelin Liberated Districts und kauft und verkauft nützliche Gegenstände. Sie lässt Itsuki nie alleine und behandelt ihn wie ein Kind.

Takumi (gesprochen von Takashi Narumi)

Tsuu und ihre Gruppe treffen in einer Höhle auf diesen Mann. Er ist egoistisch und der exzentrische Typ. Je nach momentanem Gefühl bezeichnet er sich selbst auf eine andere Art und Weise. Er verwendet alle Pronomen der 1. Person, welche ihm einfallen, von „ore“ über „boku“, „watashi“, „ushi“, „oira“ bis hin zu „sessha“. Man trifft ihn für gewöhnlich in der Blood Weapons Factory des Hamelin Liberated District, wo er Blood Weapons zerlegt und verbessert. Ursprünglich war er Mitglied des Produktions-Teams von Dawn.

Die Geschichte von Mary Skelter 2

Jail ist ein unbezwingbarer Organismus, in dem Menschen eingesperrt sind. Daher wird es auch als lebendiges Gefängnis bezeichnet. Tsuu und The Little Mermaid sind Mitglieder der Organisation Dawn. Die Gruppe arbeitet an einem Plan, um aus Jail zu fliehen. Eines Tages werden Alice und Jack von ihnen gerettet. Tsuu begleitet Alice und Jack in die Stadt, doch auf dem Weg wird Alice vom Wahnsinn gepackt und sie beginnt willkürlich, ihr Schwert zu schwingen. Alice greift Tsuu, The Little Mermaid und Jack an. Dabei versucht Jack Tsuu zu beschützen, dabei fallen die drei von einer Klippe. Als sie erwachen, befindet sich Jack an der Schwelle zum Tod. Doch ihn erwartet ein schlimmes Schicksal.

Mary Skelter 2 wird am 28. Juni 2018 in Japan für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu