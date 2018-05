Übersichtstrailer zu Sushi Striker: The Way of Sushido

Nintendo hat einen Übersichtstrailer der japanischen Fassung von Sushi Striker: The Way of Sushido veröffentlicht, der euch den Appetit anregen soll.

Die Handlung spielt nach dem verheerenden Sushi-Krieg. In einer Welt, in der Sushi verboten ist, muss Musashi sich packende Kämpfe mithilfe von Sushi-Laufbändern liefern, um das Imperium zu stürzen und dessen Sushi-Monopol zu zerschlagen.

Es gilt, farblich zueinander passende Tellerchen möglichst schnell zu kombinieren und sie auf den Gegner zu werfen. Das Gameplay ist einfach, aber raffiniert. Auch einen Mehrspielermodus wird es geben, der lokal und online spielbar ist. Sushi Striker: The Way of Sushido erscheint am 8. Juni 2018 in Europa für Nintendo 3DS sowie für Nintendo Switch und kann bereits vorbestellt werden*.

via Gematsu