Diskussion um erotische Visual Novels bei Steam

Diese Nachricht sorgte am Wochenende für allerhand Aufregung. Vor einigen Tagen hat Valve einige Anbieter erotischer Visual Novels auf Steam kontaktiert und von ihnen verlangt, Spiele anzupassen und Selbstzensur walten zu lassen. Ansonsten droht die Entfernung der Spiele durch Valve von der Plattform. Valve räumte eine 2-Wochen-Frist ein. Publisher und Entwickler wie MangaGamer, Sekai Project, Neko Works, Lupiesoft oder HunieDev meldeten dies auf ihren Social-Media-Kanälen. Das Ergebnis war natürlich ein Sturm der Entrüstung unter Fans der Spiele.

Erotische Visual Novels: Entwickler zeigen sich irritiert

MangaGamer teilte mit, Valve hätte in Kindred Spirits On The Roof „pornografische Darstellungen“ festgestellt. Man könne das Spiel nicht mehr auf der Plattform Steam vertreiben, so lange die Inhalte nicht angepasst seien. MangaGamer zeigte sich „völlig im Unklaren“ über kürzliche Änderungen im Steam-Regelwerk. Entwickler Lupiesoft berichtet davon, dass Mutiny!! als Pornografie eingestuft wurde und entfernt werden soll, wenn es nicht überarbeitet würde.

Das Spiel HuniePop hat demnach ebenfalls gegen das Regelwerk von Valve verstoßen. Auch dieser Entwickler wurde laut eigener Aussage zur Überarbeitung aufgefordert. Lupiesoft ist der Meinung, die neuen Bestimmungen würden direkt auf Visual Novels und Anime-Games abzielen. Andere Spiele hingegen wie z. B. The Witcher 3 oder GTA, die ebenfalls Nacktheit bieten, würden für Valve kein Problem darstellen. Man fühlt sich offensichtlich unfair behandelt.

Der Protest von Entwicklern und Fans zeigt Wirkung

Doch der Protest der Publisher, Entwickler und nicht zuletzt Fans hat bereits Wirkung gezeigt. Unzählige positive Rezensionen für besagte Spiele waren noch die sanfte Form des Protests. Inzwischen meldete sich Valve erneut bei vielen der betroffenen Entwicklern. Demnach schaue man sich die Spiele zwar näher an, von einem Bann oder einer Entfernung der Spiele sei aber keine Rede mehr. Man wolle sich nach der Kontrolle wieder bei den Entwicklern melden. Nachrichten über ein 2-Wochen-Ultimatum sollen Entwickler nicht beachten. Dies sei ein „Fehler“ gewesen.

GOG.com startet heute einen Sale rund um Visual Novels

Bei Steam-Konkurrent GOG.com ist man bekanntlich um keinen Sale verlegen. Dass die Plattform der DRM-freien Spiele aber gerade heute einen Sale für neu an den Start gegangene Visual Novels beginnt*, darf man durchaus mit einem Augenzwinkern werten. Mit dabei sind die Spiele fault milestone one*, eden*, Higurashi When They Cry* und einige weitere.

