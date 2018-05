Maihana Soumakyou erscheint für Nintendo Switch

Entwickler Souvenir Circ. hat angekündigt, dass das Shoot ‚em up Maihana Soumakyou für Nintendo Switch erscheinen soll. Der Titel ist momentan für die Konsole in Entwicklung und wird am 6. Mai 2018 auf der Hakurei Jinja Reitaisai in Tokio erstmals spielbar sein.

Das Spiel ist bereits im PlayStation Store für PlayStation 4 erhältlich. Diese Version hat im Gegensatz zur PC-Version in jedem Modus Upgrades erhalten und soll so ein noch besseres Spielerlebnis bieten. Weiterhin unterstützt der Titel nun HD-Grafik, Trophäen und bietet spielbare Charaktere, Bosse, Szenarien, Stimmen und mehr.

Ein Release im Westen wurde noch für keine Version angekündigt, es gibt jedoch Hoffnung: Es ist eine englische Trophäen-Liste für PlayStation 4 aufgetaucht, die enthüllt, dass der englische Titel Touhou Azure Reflection heißt!

via Gematsu