Happy Manager bekommt VR-Unterstützung

Erinnert sich noch jemand an Happy Manager? Nein? Dann seid ihr nicht allein, denn D3 Publisher scheint ebenfalls vergessen zu haben, die Veröffentlichung des VR-Supports für das Spiel anzukündigen. Einem japanischen Spieler scheint das Update dennoch aufgefallen zu sein und er übernahm daraufhin die Arbeit des Publishers.

Das sogenannte Apartment Management Adventure Happy Manager wurde vor zwei Jahren als Virtual-Reality-Spiel angekündigt. Zur TGS 2017 bekam das Spiel dann eine Neuvorstellung, allerdings nun nur noch als reguläres PlayStation-4-Spiel. Eine richtige Erklärung für den fehlenden VR-Support gab es nicht. D3 Publisher sprach allerdings von „zahlreichen Gründen“. Nichtsdestotrotz gab man bekannt, dass man nach Release im Januar 2018 weiterhin an dem Spiel arbeiten wolle, um zumindest eine „teilweise“ VR-Unterstützung in einem Update „irgendwann“ bieten zu können.

Es scheint, dass D3 Publisher den Support nun integrieren konnte. Laut dem findigen Fan des Spiels hört es sich so an, dass Happy Manager sogar nun volle VR-Unterstützung biete. Weitere Informationen sind bisher nicht durchgesickert. Wir halten fest: Zumindest in Japan gibt es nun einen Happy Manager. Happy Manager ist in Japan für PlayStation 4 erhältlich. Unten nochmal das Opening-Video zum Spiel.

via Siliconera