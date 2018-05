Deutsche Verkaufscharts: Link zurück an der Spitze

Endlich wieder ein bisschen mehr Bewegung in den deutschen Videospielcharts, ermittelt von GfK. Conan wird schon wieder von der Spitze gestoßen! Denn State of Decay 2 lernt dem Barbaren das Fürchten. Die Standard Edition von State of Decay 2 kann den ersten Platz in den deutschen Xbox-One-Charts erobern. Der Ultimate Edition gehört dann auch noch Platz 2. Far Cry 5 landet auf dem dritten Platz und Conan Exiles fällt gar auf Rang 4 zurück.

Dragon’s Crown steigt auf Platz 7 ein

In den deutschen PS4-Charts gibt es zwei Neuzugänge. Erfreulich: Dragon’s Crown Pro – Battle Hardened Edition gelingt der Neueinstieg auf Rang 7! AO International Tennis spielt auf Rang 9 nicht das ganz große Tennis. In Führung liegen auf PlayStation 4 hierzulande weiterhin God of War und Far Cry 5. In den PC-Charts kann Die Sims 4 wieder die Spitzenposition von Far Cry 5 erobern.

Hyrule Warriors stürmt nach oben

Auf Nintendo Switch landen erstmals nach langer Zeit weder Mario Kart 8 Deluxe noch Super Mario Odyssey auf den ersten beiden Plätzen. Stattdessen: Zwei alte Wii-U-Games. Hyrule Warriors Definitive Edition landet auf dem ersten Platz. Donkey Kong Country: Tropical Freeze landet weich auf Platz 2. Dem Multiplattform-Spiel Battle Chasers: Nightwar, endlich auch auf Switch erschienen, gelingt immerhin Platz 7. Nintendo Labo: Toy-Con 01 Multi-Set bastelt von Platz 8 aus.

Und dank der neuen Redux-Version von Shin Megami Tensei: Strange Journey werden auch die deutschen 3DS-Charts aufgewirbelt. Für den Nischentitel reicht es aber nur zu Rang 4 der Rangliste. Davon lassen sich Pokémon Ultrasonne und Ultramond ganz oben kaum stören. Dahinter landet Super Mario 3D Land Selects.