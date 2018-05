Englisches Gameplay-Video aus Dx2 Shin Megami Tensei

Seit Anfang des Jahres ist Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation in Japan für iOS und Android erhältlich, nun geht es mit der englischen Version vorwärts! Aus diesem Grund hat Sega die ersten zehn Minuten aus der englischen Version des Spiels veröffentlicht. Dabei wird ein Testbuild gespielt, allfällige Fehler will man bis zum Release noch beheben. Ein Datum nannte man dafür jedoch noch nicht.



Als Spieler ist man Mitglied der Einheit „Liberators“, einer geheimen Organisation, die für den Schutz der Welt zuständig ist. Die Gruppe wird in einen Konflikt hineingezogen, an dem sich Nutzer der App Dx2 beteiligen. Das Versteck der Gruppe ist ein Haus, welches sich in Akihabara befindet. Die Einrichtung ist sehr modern gehalten. Hier findet man einen Shop und die Möglichkeit, Dämonen zu verstärken oder zu fusionieren.

In der Spielwelt existieren die Verliese „Aura Gates“, die man erkundet. Die Dämonen werden in einer hochwertigen 3D-Grafik präsentiert. Bekannte Elemente wie das Führen von Gesprächen mit den Dämonen und die Vererbung der Fähigkeiten werden im Spiel ihren Platz finden. In den Kämpfen befehligt man vier Dämonen, der Held oder die Heldin nimmt nie an einem Gefecht teil. Das Kampfsystem beruht auf dem traditionellen „Press Turn“-System. Attackiert man den Schwachpunkt eines Gegners, erhöht sich die Anzahl der Züge des Spielers innerhalb der aktuellen Runde.

via Gematsu