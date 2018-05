Nach der kürzlich erfolgten Ankündigung zu einem TV-Anime zu Conception: Please Have My Baby!, der im Oktober dieses Jahres im japanischen Fernsehen ausgestrahlt werden soll, hat man nun einen Teaser-Trailer nachgereicht. Das Video setzt sich aus Bildern und Artworks zusammen, welche aus dem Spiel entnommen wurden, und zeigt, wer an der Serie mitwirkt.

via Gematsu