Drei neue Kämpfer für My Hero One’s Justice vorgestellt

Aus der neusten Ausgabe der Weekly Jump geht hervor, dass auch Fumikage Tokoyami, Kyoka Jiro und Eijiro Kirishima in My Hero One’s Justice spielbar sein werden. Eijiro Kirishimas Macke nennt sich Verhärtung und erlaubt es ihm, ohne Rückstoß durch gegnerische Angriffe zu kämpfen, seine Lebenspunkte können aber auch in diesem Zustand reduziert werden.

Zusätzlich enthüllt das Magazin, dass dem Spiel in Japan zwei Prepaid-Karten für das Arcadespiel My Hero Academia Gekitotsu! Heroes Battle Plus Ultra!!! beiliegen werden. Des Weiteren erhält man auch eine zusätzlich Farbe für Bakugo, ein Accessoire, einen Titel und eine Victory-Voice.

Noch in diesem Jahr soll My Hero One’s Justice im Westen für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und für PCs erscheinen.

via Gematsu