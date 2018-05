My Hero One’s Justice erscheint im August in Japan

Wie Bandai Namco verkündete, wird My Hero One’s Justice am 23. August in Japan für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Als Boni für eine Vorbestellung bekommen die Käufer zwei exklusive Werbekarten für das Arcade-Spiel My Hero Academia Gekitotsu! Heroes Battle Plus Ultra!!!. Die ersten Exemplare der japanischen Fassung enthalten zudem den DLC „Customization Pack“, der die folgenden Inhalte bietet:

Katsuki Bakugo: „Armeebekleidung“

„Izuku Midoriya Siegesstimme C“

Titel: „Heldin“

Accessoire: „Yaoyoroshka“

Accessoire: „Mineta Leg Doll“

Dazu gibt es neue Bilder, die euch die neuen spielbaren Figuren Eijiro Kirishima, Fumikage Tokoyami und Kyoka Jiro präsentieren. Im Westen soll der Titel noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und für PCs erscheinen.

via Gematsu