Labyrinth of Refrain: Neues Video präsentiert Dialoge

NIS America hat ein neues Video zu Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk veröffentlicht, das euch einen kleinen Anteil der Dialoge aus dem Dungeon-RPG zeigt. Dabei seht ihr mehr von Dronyas Persönlichkeit und hört ihre englische Stimme. In der Aufnahme führt sie eine Verhandlung mit dem Trunkenbold Newt. Wer dagegen die japanischen Stimmen bevorzugt, kann die originale Tonspur im Videospiel wählen.

In diesem Spiel sucht die Hexe Dronya die Stadt Refrain auf. An diesem Ort existiert ein tödliches Verlies, aus welchem noch niemand zuvor zurückgekehrt ist. Dronya ist im Besitz des legendären Buches „Tractatus de Monstrum“. Mit diesem Werk ist sie dazu in der Lage, Puppen zu erschaffen, die für ihre Meisterin kämpfen und sogar in den Tod gehen. Ihr übernehmt die Steuerung dieser Puppen und kämpft gegen zahlreiche Monster, die in dem Dungeon leben.

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk wird im Herbst im Westen für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs erscheinen. In Japan ist das Spiel seit Juni 2016 für PlayStation Vita und seit September 2017 auch für PlayStation 4 erhältlich. Weitere Informationen findet ihr in unserem Artikel-Archiv zum Videospiel.

via DualShockers