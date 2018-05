Zwei Jahre danach: No Man’s Sky erhält Multiplayer

Vor einer Weile kündigte Hello Games No Man’s Sky NEXT an. Nach unzähligen kleinen und großen Patches für No Man’s Sky soll die NEXT-Version das Spiel auf ein neues Level heben. Nun kündigte der Entwickler an, dass No Man’s Sky NEXT auch einen Multiplayermodus erhalten wird. Einen „vollständigen“ wohlgemerkt. Ein Multiplayer-Update gab es nämlich schon, aber das war eher rudimentärer Art. Das neue „vollständige Multiplayer-Erlebnis“ ist Bestandteil von No Man’s Sky NEXT und wird als kostenloses Update auch für Spieler auf PCs und PS4 zur Verfügung gestellt.

Sean Murray, Gründer von Hello Games, erklärt:

„Der Multiplayer-Modus verändert das No-Man’s-Sky-Erlebnis komplett, er ist so ambitioniert, unterhaltsam und mitreißend, wie wir es immer haben wollten. Ich bin so glücklich, dass das endlich wahr wird“, so Sean Murray, Gründer von Hello Games. „Es ist wirklich aufregend, das Potenzial voll realisieren zu können, das so viele Menschen in No Man’s Sky sehen. Das wird unser größtes Update bisher und wir freuen uns, jetzt auch die Xbox-Spieler mit auf die Reise zu nehmen.“

Eigentlich war es schon von Anfang an versprochen, dass Spieler in der riesigen Sandbox-Welt auch auf andere Spieler treffen. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung wird dieses Versprechen nun eingelöst. Spieler können auf Xbox One, PS4 und PCs gemeinsam mit Freunden die Welt erkunden, kämpfen und überleben.