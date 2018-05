7’scarlet in Europa digital für PS Vita erhältlich

By

Seit dem 25. Mai ist das Otome 7’scarlet von Idea Factory durch den Vertrieb von Aksys Games digital in Europa für PlayStation Vita erhältlich. Ihr findet den Titel ab sofort im PlayStation Store für 44,99 Euro. In Nordamerika ist das Videospiel nicht nur digital, sondern auch im Handel als physische Version verfügbar.

Die Legenden eines Sommers

Es sind Sommerferien in einer Stadt, die von der Natur umgeben ist und Okunezato heißt. Vor einem Jahr ist an diesem Ort ihr Bruder spurlos verschwunden. Okunezato ist wie ein Fragment des Mondes geformt und strahlt eine nostalgische Atmosphäre aus. Viele Erzählungen und Legenden stammen aus diesem Dorf. Anhand des Rückgangs der Bevölkerung hat sich die Anzahl der modernen Gebäude, die sich an der Hauptstraße befinden, erhöht. Unter den jungen Leuten aus dem Untergrund erhält Okunezato Aufmerksamkeit, aufgrund des Status als geheimnisvoller Hot Spot zu gelten.

An einem Tag in den Sommerferien wird die Heldin Hanamaki Ichiko von ihrem Jugendfreund Kagutsuchi Hino eingeladen, Okunezato einen Besuch abzustatten. Gemeinsam wollen die beiden nach ihrem verschwundenen Bruder suchen. Zufällig hat Hino die Webseite der Gruppe „Forbidden Okunezato Club“ gefunden. Auf dieser Seite diskutieren die Besucher über die Legenden aus Okunezato. Beide profitieren davon, dass die Gruppe in den Sommerferien dort ein Treffen abhält.

Die jungen Männer aus dem Club versammeln sich im Hotel Fuurin. Zu ihnen gehören Amari Isora, der katzenliebende Otaku Kushinada Toa, Medizinstudent Tatehira Sousuke sowie der Besitzer des Hotels, Murakumo Yuzuki. Andere Personen wie der talentierte Schüler aus der Mittelstufe, Hirasaka Yuki, Landschaftsfotograf Tsukuyomi Kagura, der unsoziale Autor Karasuma Chikage und die weibliche Angestellte des Hotels, die Videospiele liebt, Susano Yua, werden ebenfalls in das Geschehen verwickelt.

Das „andere Gesicht“ von Okunezato gelangt ans Tageslicht, als Gerüchte, die sich auf „Legend of the Dead“ beziehen, zu Fakten werden. Immer, wenn Hanamaki Ichiko einen Schritt ihres Bruders verfolgt, ergeben sich neue Geheimnisse. Dabei geht es um die wahre Existenz von verbotenen Anlagen und um die legendäre Blume, die nur in Okunezato blüht. Die Wahrheit hinter diesen Ereignissen führt zu einem unerwarteten Ende.

