Das Main Visual zur Tokyo Game Show 2018

Der Gaming-Kalender ist eng bepackt. Nach der E3 ist vor der Gamescom und die Gamescom ist vor der Tokyo Game Show, welche Jahr für Jahr besonders interessant für uns ist. Nun hat man zur Tokyo Game Show 2018 bereits das Main Visual veröffentlicht, welches seit Jahren jeweils von Ippei Gyoubu gestaltet wird. Das Motto der diesjährigen Messe lautet dabei „The curtains open on a new stage“. Trotzdem findet die Tokyo Game Show auch in diesem Jahr in der Makuhari Messe in Chiba statt und zwar vom 20. bis zum 23. September 2018.

via Gematsu