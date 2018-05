Aus Japan hat uns das Eröffnungsvideo zu SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou erreicht, welches ihr unten findet. In drei Minuten seht ihr darin eine schöne Animation im Mosaik-Stil.

SaGa: Scarlet Grace folgt einer vielschichtigen Handlung, die mehrere Protagonisten einbezieht. Die Portierungen auf die weiteren Systeme bringen den Spielern eine große Freiheit sowie ein überarbeitetes Kampfsystem mit den Elementen „Sparks“ und „Party Formation“.

Die PS-Vita-Fassung erschien im Dezember 2016 exklusiv in Japan und war der erste Konsolentitel der SaGa-Serie seit Unlimited SaGa im Jahr 2002. Man schlüpft in SaGa: Scarlet Grace in die Rolle verschiedener Protagonisten. SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou enthält zusätzliche Bosse, überarbeitete Optik, eine neue Funktion für die Gruppenformation und weitere Events, die von Akitoshi Kawazu geschrieben wurden.

In Japan soll SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou am 2. August für Nintendo Switch, PlayStation 4, Smartphones sowie für PCs erscheinen. An einer englischen Version wird gearbeitet.

via Gematsu