Reverie erscheint am 16. Mai für PS4 in Europa

Seit dem 5. April ist Reverie für PlayStation Vita erhältlich, nun hat Entwickler Rainbite bei Twitter auch die Termine für die PlayStation-4-Umsetzung genannt. Demnach wird das Spiel am 10. Mai in Nordamerika und am 16. Mai in Europa für Sonys stationäre Konsole erscheinen.

Limitierte physische Editionen werden via Play-Asia vertrieben und enthalten zusätzlich zum Spiel eine Bedienungsanleitung, eine Karte und eine CD mit dem Soundtrack. Dafür steht der genaue Termin aber noch aus, jedoch soll es noch im Mai so weit sein.

Der Titel holte sich Inspirationen von Earthbound und der Legende von Maui und hat einen wunderbar nostalgischen Retro-Stil. In Reverie übernimmt man die Rolle des jungen Tai, der die gefährliche Insel Toromi auskundschaftet, um zum Wohle der Inselbewohner wütende Geister gnädig zu stimmen. Hier noch ein Trailer zur PlayStation-Vita-Version: