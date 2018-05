Daroach kommt im Sommer-Update für Kirby: Star Allies

By

Das erst kürzlich angekündigte Sommer-Update zu Kirby: Star Allies wird nun bereits konkretisiert. Auf Twitter enthüllte man nämlich mit Daroach den nächsten Freund, welcher Kirby auf seinem Abenteuer unterstützen wird. Bekannt ist Daroach aus Kirby: Mausattacke für Nintendo DS, welches im Juni 2007 bei uns erschienen ist. Dort trat Daroach als Anführer der Squeaks auf und klaute Kirby eine Erdbeertorte. Wie gemein!

Im März erschien bereits das Update 2.0, das die Freunde Max, Gooey sowie Rick, Kine und Coo in das Spiel einfügte und zudem einige Fehler behoben hat. In Kirby: Star Allies geht es vor allem um das Zusammenspielen mit Freunden. Mit bis zu drei weiteren Mitstreitern kann man durch das Dream Land hüpfen und die Spezial-Powers zu Spezialaktionen vereinen. So kann man auch ganz neue Fähigkeiten entdecken.

Das Dream Land im Chaos!

Als dunkle Herzen vom Himmel regnen, wird das Dream Land ins Chaos gestürzt – jeder, der von einem Herz getroffen wird, wird böse! Doch als eins dieser Herzen Kirby trifft, hat dies einen ganz anderen Effekt: Kirby erhält die Fähigkeit, seine Feinde zu Freunden zu machen! Mit seinem Team aus unverhofften Verbündeten macht Kirby sich auf, um den Frieden im Dream Land wiederherzustellen.

Kirby: Star Allies bietet dabei einen lokalen Mehrspielermodus, unterstützt aber auch amiibo-Funktionen. Zudem ist das Spiel natürlich in allen Switch-Varianten spielbar, also im Handheld-Modus, im TV-Modus und im Tisch-Modus.

Kirby: Star Allies ist für Nintendo Switch erhältlich.

