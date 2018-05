Für die Plattform PlayStation 4 hat die Firma Kemco die Visual Novel Saiaku Naru Saiyaku Ningen ni Sasagu (Dedication to the Person who Becomes the Worst Disaster) angekündigt. Das Projekt gestaltet Kemco gemeinsam mit dem Indie-Entwickler Water Phoenix und Amphibian (Anji Hibi, bekannt für das Szenario der Visual Novel Rei-Jin-G-Lu-P). Weitere Informationen wurden noch nicht verraten.

via Gematsu