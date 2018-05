Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erscheint früher

By

Der Veröffentlichungstermin zu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy für Nintendo Switch, Xbox One und PCs verschiebt sich – überraschenderweise aber nicht nach hinten, sondern nach vorne! Ursprünglich sollte der Titel am 10. Juli auf den Markt kommen, nun verkündet Activision, dass das Spiel schon am 29. Juni erscheint.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ist ein Remake der beliebten Spiele-Serie für PlayStation und wird somit zum ersten Mal auf Systemen von Microsoft und Nintendo spielbar sein. Die Trilogie ist bereits im letzten Jahr für PlayStation 4 erschienen.

via Gematsu