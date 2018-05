LOOT! #38: So kochen Gamer!

By

Wer sagt, wir könnten nur Tastatur und Controller schwingen? Wir sind auch super darin, Kochlöffel, Messer und Schneebesen zu verwenden! Da liegt es natürlich nahe, Rezepte nachzukochen, die an unser liebstes Fandom geknüpft sind. Heute stellen wir euch ein paar nette Kochbücher vor, aus denen ihr sicher tolle Inspirationen ziehen könnt.

Neben spezifischen Kochbüchern zu einem bestimmten Franchise gibt es auch allerhand Bücher, die einen bunten Mix an nerdigen Rezepten bilden. Unten seht ihr einen kleinen Einblick in die Welt des Kochens für Fans aller Art. Dank der Verlinkungen unten kommt ihr bequem auf alle Produkte, die hier gezeigt sind. Wie immer gibt es aber in den Weiten des Internets noch viel mehr leckere Schmankerl für Meisterköche.. und welche, die es werden wollen!

via Amazon 1, 2, 3, 4, 5, 6