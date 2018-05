BlazBlue: Cross Tag Battle: Europa-Termin und Demo

Publisher PQube hat mit dem 22. Juni endlich den Erscheinungstermin von BlazBlue: Cross Tag Battle für Europa für die Plattformen PlayStation 4 und Nintendo Switch genannt. Außerdem kündigte man kurzfristig für Europa ebenfalls eine Online-Beta-Phase für PlayStation 4 an, welche ab sofort bis morgen Sonntag läuft. Dabei könnt ihr die 20 Charaktere aus dem Grundspiel schon einmal austesten. Ab dem 21. Mai wird danach eine Offline-Demo bis am 22. Juni mit vier Kämpfern zur Verfügung stehen.

BlazBlue: Cross Tag Battle erscheint durch Entwickler Arc System Works am 31. Mai in Japan für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PCs und am 5. Juni in Nordamerika. Die Handelsversion könnt ihr schon bei Amazon vorbestellen*.

via Gematsu