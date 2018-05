Utawarerumono Zan erscheint im September in Japan

By

Aquaplus hat den Veröffentlichungstermin von Utawarerumono Zan verkündet. In Japan wird das Actionspiel am 27. September für PlayStation 4 erscheinen. Dazu gibt es einen Trailer, der euch die ersten visuellen Eindrücke aus dem Videospiel präsentiert. Dazu enthüllt die Aufnahme, dass die Firma Tamsoft (Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online, Senran Kagura: Peach Beach Splash) an der Entwicklung beteiligt ist.

Zu den bisher bestätigten Charakteren gehören Kuon, Haku, Nekone und Ougi. Als Produzent ist Naoya Shimokawa tätig, die leitende Position führt Tsutomu Washimi aus. Die 3D-Grafiken sind komplett neu gestaltet. Auch wenn man nicht die Hauptgeschichte spielt, soll der Spieler das Gefühl haben, einen Anime zu sehen. Das Ziel ist es, die 3D-Modelle so zu entwerfen, dass sie eine ähnliche Atmosphäre wie ihre bekannten Illustrationen versprühen. Der Entwickler möchte so viele Figuren aus der Serie wie möglich in diesen Titel einbinden. Das Titellied wird Suara singen.

via Gematsu