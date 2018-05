Atlus hält Livestream zu Etrian Odyssey X ab

Am 21. Mai wird Atlus einen Livestream zu Etrian Odyssey X abhalten, dessen Länge 50 Minuten betragen soll. Dabei werden die Synchronsprecher Yoshihisa Kawahara und Ayumu Murase das Spiel live probieren. Den Stream könnt ihr über YouTube oder Periscope verfolgen. Am Ende will der Entwickler noch eine „gewisse Ankündigung“ tätigen, die sich auf Etrian Odyssey X bezieht.

In Etrian Odyssey X sammeln sich Abenteurer aus der ganzen Welt in der fliegenden Stadt Maginia auf Dekret der Prinzessin Persephone. Reichtum, Ehre und unerwartete Abenteuer schlummern in Lemuria, einer entfernten Insel in der weiten See. Dabei könnt ihr eure Gruppe aus einer Vielzahl von insgesamt 19 Klassen zusammenstellen, unter anderem die neue „Helden“-Klasse. Auch viele Altbekannte sind mit von der Partie, wie etwa Bushido, Medic, Paladin oder Ranger.

In Japan soll Etrian Odyssey X am 2. August für Nintendo 3DS erscheinen.

via Gematsu