Yoiyami Dancers: Twilight Barrage Dancers für PS4

Laut Entwickler Tripper Room wird das Videospiel Yoiyami Dancers: Twilight Barrage Dancers aus dem Touhou-Project-Universum für PlayStation 4 erscheinen. Zu dieser Nachricht gab es keine weiteren Informationen zum Spiel. Es wird allerdings vermutet, dass es sich hierbei um einen Nachfolger von Yoiyami Dreamer: Voice of the Dreambringer handeln könnte. Dieser Titel erschien in Japan im Februar 2017 digital für PlayStation 4.

In Yoiyami Dreamer: Voice of the Dreambringer ist die Figur Rumia der Star. Neben ihr tauchen weitere Charaktere aus dem Touhou-Project-Universum auf, die entweder ihre Unterstützung anbieten oder sich der Heldin in den Weg stellen und somit als Bosse fungieren. Interessierte Spieler konnten am 6. Mai auf dem Event Hakurei Jinja Reitaisai 2018 den Titel Yoiyami Dancers: Twilight Barrage Dancers bereits anspielen.

via Gematsu