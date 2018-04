Yuusha Neptune: Details zur Story und den Charakteren

By

Compile Heart hat die offizielle japanische Webseite zu Yuusha Neptune: Sekai Yo Uchuu Yo Katsumoku Seyo!! Ultimate RPG Sengen!! (Brave Neptunia: World! Universe! Pay Attention!! Ultimate RPG Declaration!!) eröffnet, weswegen wir euch nun einen Überblick über die Geschichte, die vier Göttinnen, Histoire und die limitierte „Hero Edition“ geben können.

Geschichte

Eine selbsternannte Heldin und ihre fröhlichen Gefährten reisen um die Welt. In einer von vielen Dimensionen existiert ein Gamindustri, welches wie ein 2D-Spiel aus Pixeln und Illustrationen besteht. Diese Welt wird von einer Organisation namens „Silkworm“ regiert, welche 2D-Spiele anbetet, und die Menschen stellen 2D-Spiele her und bezahlen ihre Steuern in Form von Game-Modulen. Es wird gemunkelt, dass jene, welche schlechte Spiele produzieren oder Spiele, welche moderner sind, vor Gericht landen und danach ihre Seelen zerstört werden.

In diesem Gamindustri, welches die Zukunft verflucht, erwacht ein Mädchen, welches seine Erinnerungen verloren hat. Dieses Mädchen, welches rechts und links nicht unterscheiden kann, macht sich auf den Weg in die Nachbarstadt unter der Kontrolle von Silkworm, aber Monster stellen sich dazwischen. Sie bekämpft diese mit einem gefallenen Zypressen-Stock und gewinnt glanzvoll. Da wusste sie sicher, dass sie eine Heldin ist, die Protagonistin des Spiels namens Neptune. Die selbsternannte Heldin Neptune wird auf verschiedene Leute treffen und sich mit einem mysteriösen Buch (Histoire) auf eine Reise begeben.

Charaktere

Neptune

Die überwältigende Protagonistin, deren Name sogar im Spieltitel vorkommt. Als sie zu sich kam, hatte sie ihre Erinnerungen verloren und wusste nur noch ihren Namen. An ihre Persönlichkeit konnte sie sich aber überhaupt nicht erinnern. Als Monster angreifen, ist sie davon überzeugt, die Heldin zu sein. Und mit ihrer angeborenen, unnötig großen Energie macht sie neue Freunde und begibt sich auf eine Reise, um die Wahrheit zu ergründen.

Noire

Als sie zu sich kam, hatte sie ihre Erinnerungen verloren und begann nach Hinweisen zu suchen, um herauszufinden, wer sie ist. Sie wusste ansonsten nur noch ihren Namen. Nachdem sie Blanc trifft, welche ebenfalls ihre Erinnerungen verloren hatte, leben die beiden zusammen von den Belohnungen, welche sie in der Gilde verdienen. Der erhebliche Mangel an Hinweisen bezüglich ihrer Erinnerungen irritiert sie oft. Wenn sie sich jedoch hinlegt, fühlt sie sich gleich wieder besser.

Blanc

Als sie zu sich kam, hatte sie ihre Erinnerungen verloren und wusste nur noch ihren Namen. Sie lebt mit Noire, welche ebenfalls ihre Erinnerungen verloren hatte, von den Belohnungen, welche sie in der Gilde verdienen. Sie ist energisch, wenn es um die Untersuchung von Büchern geht, die Suche nach ihren Erinnerungen kommt da an zweiter Stelle. Sie hat einen schnellen Verstand, muss jedoch tief in sich gehen, wenn sie nicht mehr weiter weiß.

Vert

Als sie kollabierte, wurde sie von einem Gastwirt aufgenommen und lebt seither mietfrei. Sie hat ihre Erinnerungen verloren und erinnert sich nur noch an ihren Namen. Sie beliefert eine nahe Widerstandsbasis mit Vorräten und kann im Gegenzug ihr Leben mit Videospielen verbringen. Sie ist glücklich und ihre Erinnerungen sind ihr verhältnismäßig egal.

Histoire

Ein ziemlich dickes Buch. Einige Buchstaben darin sind unleserlich. Es scheint Emotionen zu haben und leuchtet manchmal.

Vorbestellerbonus

Vorbesteller von Yuusha Neptune erhalten einen Code um sich ein dynamisches PlayStation-4-Theme zu sichern.

Hero Edition

Die Hero Edition von Yuusha Neptune kostet 9.700 Yen (ca. 73 Euro) und enthält

das Spiel;

eine von Neptunia-Charakter-Designer Tsunako gestaltete Box mit einer Illustration;

ein Artbook mit Charaktervorstellungen, den Dungeons aus Yuusha Neptune, Monsterdesigns und mehr;

den Soundtrack von Yuusha Neptune mit allen Musikstücken aus dem Spiel, inklusive Kampf- und Event-Songs;

den Vorbestellerbonus bestehend aus einem Code für ein dynamisches PlayStation-4-Theme.

Yuusha Neptune wird in Japan am 27. September 2018 für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu