Die aktuelle Ausgabe der Weekly Famitsu hat weitere Gundams für New Gundam Breaker bestätigt. Zu diesen Einheiten gehören Gundam Avalanche Exia, Nightingale, Star Burning Gundam und Atlas Gundam. Weiterhin zeigt der Artikel Bilder der gigantischen und mobilen Rüstung Hashmal, die feindlich gesinnt ist.

Die Spieler zerstören gegnerische „Gunpla“, sammeln Ersatzteile und bauen mit diesen Objekten ihren eigenen Gundam, mit dem sie dann die Kämpfe bestreiten. In diesem Teil wird man sogar während eines Gefechts die Bauteile auswechseln können.

New Gundam Breaker hat einen geplanten Release für PlayStation 4 am 21. Juni in Japan. Für den Rest der Welt soll die Veröffentlichung dann am 22. Juni folgen, ebenfalls mit einer Version für PCs. Weitere Informationen zum Spiel bekommt ihr in unserem News-Archiv zu New Gundam Breaker.

via Gematsu