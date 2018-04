SaGa: Scarlet Grace: Termin für Japan bestätigt

Die aktuelle Ausgabe der Dengeki PlayStation hat das Veröffentlichungsdatum von SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou für Japan bestätigt. Das Rollenspiel wird dort am 2. August für Nintendo Switch, PlayStation 4, Smartphones sowie für PCs erscheinen.

Zu den Figuren, die von Tomomi Kobayashi gestaltet wurden, gehören:

Camellia (gesprochen von Mie Sonozaki)

Savitt (gesprochen von Kazuma Horie)

Poet (gesprochen von ???)

Die Hauptfiguren werden von den folgenden Sprechern vertont:

Urpina (gesprochen von Maaya Uchida)

Leonard (gesprochen von Yuuma Uchida)

Balmaint (gesprochen von Taiten Kusunoki)

Taria (gesprochen von Atsuko Tanaka)

Die PS-Vita-Fassung erschien im Dezember 2016 exklusiv in Japan und war der erste Konsolentitel der SaGa-Serie seit Unlimited SaGa im Jahr 2002. Wie in Project Octopath Traveler schlüpft man auch in SaGa: Scarlet Grace in die Rolle verschiedener Protagonisten. SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou enthält zusätzliche Bosse, überarbeitete Grafiken, eine neue Funktion für die Gruppenformation und weitere Events, die von Akitoshi Kawazu geschrieben wurden.

via Gematsu