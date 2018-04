The Mahjong und Escape Trick erscheinen für Switch

In der letzten Ausgabe der Weekly Famitsu kündigte D3 Publisher The Mahjong für Nintendo Switch und eine neue physische Version von Escape Trick: 35 Fateful Enigmas für Nintendos Konsole an. Beide Spiele sind für den 21. Juni in Japan geplant.

Die Mahjong-Simulation The Mahjong erscheint sowohl physisch als auch digital im Nintendo eShop. Die Retailversion kann mit dem recht günstigen Preis von 2800 Yen (ca. 21 Euro) überzeugen, die digitale Version wird sich auf 1852 Yen (ca. 14 Euro) belaufen.

The Mahjong erschien erstmals für PlayStation im Jahre 1998. Seitdem hat das Spiel zahlreiche Re-Releases erfahren. Neben PlayStation 2, Nintendo Wii, PlayStation Portable oder Nintendo 3DS findet sich die in Japan beliebte Mahjong-Simulation auf so gut wie jeder Konsole wieder. Ab Sommer nun also auch auf Nintendo Switch.

Neben The Mahjong gab D3 Publisher noch bekannt, dass das Escape-Adventure Escape Trick: 35 Fateful Enigmas ebenfalls eine Retailversion erhalten wird. Escape Trick: 35 Fateful Enigmas ist schon seit einiger Zeit digital im Nintendo eShop für 1980 Yen (ca. 15 Euro) erhältlich. Auch die physische Version wird zu dem attraktiven Preis von 2800 Yen (ca. 21 Euro) angeboten werden.

Escape Trick: 35 Fateful Enigmas verbindet zwei separate Geschichten zu einer Gesamtgeschichte. In beiden Geschichten gilt es aus verschiedenen Situationen mit Hilfe gefundener Items zu entkommen.

via Gematsu, Nintendo