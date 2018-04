By

NIS America und SNK haben im Zuge des 40. Firmenjubiläums von SNK die SNK 40th Anniversary Collection für Switch angekündigt. Die Kollektion umfasst eine Vielzahl an klassischen Arcade-Titeln aus der goldenen Zeit von SNK. Geplant ist der Release für diesen Herbst auch in Europa und Nordamerika.

Eine limitierte Edition der Spielekollektion ist bereits zum Vorbestellen im NIS Online Store erhältlich. Die Limited Edition wird unter anderem eine Auswahl an Musik der Spiele und ein Hard Cover Artbook bieten und kostet 64,99 US-Dollar. Im europäischen Store ist leider noch nichts dazu zu sehen.

Bisher wurden noch nicht alle Spiele bekanntgegeben, die sich letztendlich in der Kollektion wiederfinden werden, doch folgende Titel sind bereits bestätigt:

Alpha Mission (Arcade- und Konsolenversion)

Athena (Arcade- und Konsolenversion)

Crystalis

Ikari Warriors (Arcade- und Konsolenversion)

Ikari III: The Rescue (Arcade- und Konsolenversion)

Guerrilla War (Arcade- und Konsolenversion)

P.O.W. (Arcade- und Konsolenversion)

Prehistoric Isle in 1930

Psycho Soldier

Street Smart

TNK III (Arcade- und Konsolenversion)

Vanguard

Victory Road (Arcade- und Konsolenversion)

Die Titel werden zwar ohne größere Veränderungen geportet, sind aber an die Funktionen von Nintendo Switch angepasst. Mit HD-Grafik und verbesserter Steuerung soll man gerade unterwegs viel Freude mit den Klassikern haben. Ebenfalls soll man jederzeit speichern können, was definitiv ein Plus ist. Die SNK 40th Anniversary Collection wird im Museumsmodus dazu noch einige Original-Artworks zu bieten haben.

via Gematsu