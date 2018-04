Sword Art Online: Fatal Bullet: DLC-Termin für Japan

Die erste herunterladbare Erweiterung für Sword Art Online: Fatal Bullet wird in Japan am 26. April erscheinen. Der Zusatz trägt den Namen „Ambush of the Imposters“. Für den DLC zahlt man 1.200 Yen (circa 9 Euro), wobei es alternativ möglich ist, den Season-Pass für 3.000 Yen (circa 22 Euro) zu erwerben, der diesen DLC als Teil enthält.

Am 25. April wird das Update 1.2.0 verfügbar sein. Die Aktualisierung fügt den Onlinemodus „Deathmatch“ sowie neue Waffen hinzu, erhöht die Begrenzung der Level auf 175 und steigert den Waffenrang auf 8.

Die Erweiterung „Ambush of the Imposters“ bietet die folgenden Inhalte:

Es gibt Gerüchte über eine neue Einheit, die zum System „ArFA-sys“ gehört. Der Protagonist untersucht mit seinen Verbündeten wie Yamikaze, Dyne und Musketeer X das Gerücht.

Dazu gibt es neue spielbare Charaktere, zu denen Dyne (gesprochen von Satoshi Tsuruoka), Yamikaze (gesprochen von Gou Shinomiya) und Musketeer X (gesprochen von Hibiku Yamamura) gehören.

Als weitere Herausforderung wartet der Boss Elemental Wizard auf mutige Spieler.

Weiterhin befindet sich der neue Offlinemodus „Bullet Of Bullets“ in diesem Paket.

via Gematsu