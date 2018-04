Dragon Quest Builders 2: Neue Bilder zeigen die Insel

Square Enix hat die offizielle Webseite zu Dragon Quest Builders 2: The God of Destruction Malroth and the Vacant Island mit weiteren Bildern ausgestattet, die euch mehr von der Insel und den neuen Funktionen zeigen.

Der Protagonist wird auf einer Insel angespült, die sich „Vacant Island“ nennt, und beginnt, die neue Umgebung zu erkunden. Dabei hört er eine geheimnisvolle Stimme, die ihm sagt, dass er eine Bergspitze erklimmen soll. Dort findet er ein Steinmonument und Säulen, die ebenfalls aus Stein bestehen. In diese Säulen sind „Prüfungen“ eingraviert, die er bestehen muss, um schließlich ein „Master Builder“ zu werden.

Auf dem Steinmonument befinden sich fünf Wappen. Noch ist nicht bekannt, für welche Funktion diese Wappen stehen. Die Hauptfigur wird in diesem Teil tauchen, mit einem Gleiter durch die Lüfte segeln und rennen können. Außerdem ist sie dazu in der Lage, schräge Blöcke herzustellen und Gebäude zu erbauen, die bis in den Himmel ragen.

Dragon Quest Builders 2: The God of Destruction Malroth and the Vacant Island befindet sich für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Entwicklung. Ein Erscheinungsdatum wurde noch nicht bekanntgegeben.

via Gematsu