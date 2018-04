Stardew Valley: Mehrspieler-Update auf gutem Weg

By

Eine gute Nachricht für Freunde der Bauernhofsimulation Stardew Valley: Entwickler Eric Barone, auch bekannt als ConcernedApe, gab auf Twitter bekannt, dass das geplante Mehrspieler-Update einen „guten Fortschritt“ mache. Sollte alles nach Plan laufen, dürfen sich Spieler auf das kostenlose Update in ungefähr einem Monat freuen.

Dabei sei der Mehrspielermodus nur das Sahnehäubchen der geplanten Inhaltserweiterung, denn für den Einzelspielermodus solle es ebenfalls eine Menge neuer Sachen zu entdecken geben. Dabei sprach Barone unter anderem von einer Veranstaltung im Spiel, neuen Charakteren und Hüten für Pferde.

Wer sich zusammen mit Freunden in das Mehrspieler-Getümmel stürzen möchte, muss sich jedoch einen Gastcharakter erstellen, mit dem die Farm des Freundes betreten werden kann. Dieser übernachtet auf der Farm in einer extra Hütte, die gebaut werden muss. Sollte die Freundschaft der beiden Landwirte etwas vertieft werden, so ist es auch möglich zu heiraten – ähnlich wie es bereits mit NPCs funktioniert.

Das Update soll zunächst für PCs, dann Nintendo Switch erscheinen. Erst darauf werden PlayStation 4 sowie Xbox One folgen. Eine Unterstützung für PlayStation Vita fällt jedoch leider aus. Seid ihr euch unsicher, ob Stardew Valley ein Spiel für euch ist? In unserem Test findet ihr die Antwort!

via Eurogamer, Twitter