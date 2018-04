Erste Gerüchte rund um PlayStation 5 heiß diskutiert

Aktuell machen Gerüchte die Runde, PlayStation 5 könnte schon im Jahre 2018 veröffentlicht werden. Das wäre – na klar – schon in diesem Jahr. Unmöglich ist das nicht, allerdings ziemlich unwahrscheinlich. Auch angesichts des fortgeschrittenen Alters der aktuellen Generation. Zudem darf man PlayStation 4 Pro und Xbox One X nicht vergessen. Nun meldet sich Jason Schreier von Kotaku zu Wort und präsentiert in einem Artikel, was er bisher gehört und zusammengetragen hat im Hinblick auf die Gerüchte um eine PS5 und Dev-Kits, die bereits im Umlauf sein sollen.

Jason Schreier hat nach eigenen Angaben mit Dutzenden Spieleentwicklern gesprochen. Zwei davon hätten ihm gegenüber deutlich gemacht, mit Sonys Plänen für eine neue Konsole konkret betraut zu sein. Und beide gaben an, dass es unwahrscheinlich erscheint, dass eine neue PlayStation schon 2019, geschweige denn 2018 erscheint. So ganz festlegen wollte sich allerdings keiner von beiden. „Bei einem Projekt über mehrere Jahre kann viel passieren, Pläne können sich nach vorne oder nach hinten verschieben“, sagte eine der Personen.

„Irgendwann hat man sich bei Sony jeden möglichen Termin angeschaut. Es kommt darauf an, was sie für den besten Zeitpunkt halten“, wird der Unbekannte zitiert. Jede Aktion eines Konkurrenten könne allerdings eine Änderung der Pläne heraufbeschwören. Die allermeisten der Entwickler, die Schreier ansprach, wussten allerdings noch gar nichts über eine neue PlayStation. Darunter auch Entwickler von First-Party-Studios.

Entwickler aller Disziplinen, Designer, Programmierer etc., in vielen großen Studios, die an Spielen arbeiten, die 2019 oder später erscheinen würden, hätten gegenüber Schreier gesagt, wenn es Informationen um eine PS5 gäbe, dann hätten sie davon zumindest noch nichts gehört. Im Übrigen auch nicht von einer neuen Xbox. Schreier selbst fasst zusammen: Es gibt Informationen zu einer PlayStation 5, aber sie sind offensichtlich sehr limitiert. Deutlich seltener jedenfalls, als sie es wären, wenn eine Konsolenveröffentlichung kurz bevor stünde.

Eine Veröffentlichung von PS5 noch in diesem Jahr kann man nahezu ausschließen. Die Konsole müsste sich dafür bereits in Produktion befinden und mehrere Entwickler müssten bereits für diese Plattform entwickeln. Anders sähe es mit Dev-Kits aus, schreibt Jason Schreier. Auszuschließen ist das nicht, aber ein Dev-Kit ist eben nicht gleich ein Dev-Kit. „Frühe Dev-Kits sind oft nicht mehr als ein PC mit CPU und GPU“, so eine Quelle gegenüber Schreier. Sie würden einer möglichen neuen PlayStation nicht ansatzweise ähneln. „Ein frühes Dev-Kit ist buchstäblich ein Desktop-Tower, er sieht nach nichts aus.“

Bis eine Konsole tatsächlich erscheint, arbeiten Studios in der Regel mit mehreren Versionen von Dev-Kits. Ein hochrangiger Entwickler eines großen Studios verriet Schreier, dass man richtige PS4-Dev-Kits, damals unter dem Codenamen Orbis, etwa ein Jahr vor dem Launch der Konsole erhalten habe. Wenn diese Dev-Kits für PS5 tatsächlich schon im Umlauf seien, dann seien sie ziemlich gut versteckt.

